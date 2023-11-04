ЦАХАЛ наносит удары по целям "Хезболлах" в ответ на обстрелы из Ливана

Израильские военные зафиксировали несколько запусков снарядов из Ливана по Израилю за последний час, ЦАХАЛ в настоящий момент атакует военные цели "Хезболлах". Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"За час было зафиксировано несколько запусков снарядов из Ливана по израильской территории. В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары по ряду террористических объектов "Хезболлах" в Ливане", - говорится в сообщении.