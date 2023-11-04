https://news.day.az/world/1612110.html Россия не рассматривает введение экспортных пошлин на СПГ
Россия не рассматривает введение экспортных пошлин на СПГ
Вопрос о введении экспортных пошлин на сжиженный природный газ в настоящее время не рассматривается, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В рамках увеличения дохода и в рамках изменения Налогового кодекса такая мера не рассматривается", - сказал он в кулуарах выставки-форума "Россия".
В сентябре глава Минфина Антон Силуанов говорил, что налоговые предложения в рамках нового бюджета предусматривают повышение экспортных пошлин на трубопроводный газ и изъятие дополнительных доходов у производителей СПГ.
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