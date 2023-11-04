Президент Ирана посетит Турцию в конце ноября.

Как сообщает Day.Az, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал журналистам по возвращению из Казахстана.

Он отметил, что проведет переговоры с Ибрахимом Раиси.

Президент Турции также добавил, что на следующей неделе посетит Узбекистан.