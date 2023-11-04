https://news.day.az/world/1612114.html Президент Ирана посетит Турцию
Президент Ирана посетит Турцию
Президент Ирана посетит Турцию в конце ноября.
Как сообщает Day.Az, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал журналистам по возвращению из Казахстана.
Он отметил, что проведет переговоры с Ибрахимом Раиси.
Президент Турции также добавил, что на следующей неделе посетит Узбекистан.
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