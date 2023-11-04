Эрдоган обвинил Евросоюз в странных и непоследовательных действиях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары пошатнулось доверие к Евросоюзу в связи с его "странными и непоследовательными действиями". Его слова приводит газета Hürriyet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Турецкий лидер считает, что "Европейский союз играл очень странную и непоследовательную роль".

"Обратите внимание, кто сейчас на стороне Израиля и кто находится вне дипломатических процессов в российско-украинской войне? Европейский союз. К сожалению, наше доверие к Европейскому союзу пошатнулось", - сказал Эрдоган.