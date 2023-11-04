В Норвегии открыли первый в континентальной Европе орбитальный космодром

В Норвегии официально открыли первый в континентальной Европе орбитальный космодром Андёйя (Andøya). Он расположен на одноименном острове в регионе Нордмела на северо-западе страны. Информация о событии появилась на официальном сайте управляющей космодромом аэрокосмической компании Andoya Space, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В церемонии открытия объекта 2 ноября принял участие наследный принц Норвегии Хокон.

Космодром Андёйя позволит Норвегии войти в число стран, способных осуществлять космические пуски спутников малого и среднего размера. Комплекс включает в себя центр управления полетами, инфраструктуру для подготовки к стартам и несколько стартовых площадок.

По словам представителей оператора космопорта, расположение Андёйя далеко на севере позволит проводить орбитальные запуски с сильным ретроградным (от 90° до 180°) наклоном. Они благоприятны для солнечно-синхронных и полярных орбит и пользуются большим спросом, поскольку возможности для вывода аппаратов по таким траекториям во всем мире ограничены.

Ожидается, что первый запуск с космодрома Андёйя проведет частная немецкая аэрокосмическая компания Isar Aerospace в рамках испытаний собственной двухступенчатой ракеты-носителя Spectrum.