Экономике Европы предрекли серьезные проблемы из-за войны в Израиле

Экономику еврозоны будут ждать серьезные проблемы из-за продолжающейся войны между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на прогноз аналитиков американского банка Goldman Sachs, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эскалация боевых действий на Ближнем Востоке замедлит и без того невысокие темпы роста ВВП еврозоны на фоне "сдержанного" увеличения стоимости энергоносителей. Затягивание конфликта, как уточнили эксперты одного из крупнейших инвестиционных банков, может также привести к усилению давления на потребительские цены в европейском регионе и ускорению инфляции.

По словам аналитика лондонской консалтинговой компании Europe Economics Екатерины Вашкинской, негативные последствия от боевых действий на Ближнем Востоке могут стать предпосылками к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики Европейского центробанка и росту процентных ставок. Однако основной риск для экономики еврозоны, по мнению эксперта, будет заключаться в угрозе резкого увеличения цен на энергоносители.

С начала боевых действий на Ближнем Востоке мировой энергетический рынок столкнулся с высокой волатильностью, которая может продолжиться в случае затягивания конфликта. "Цены на сырую нефть марки Brent и европейский природный газ (с начала войны между Израилем и ХАМАС 7 октября - прим. "Ленты.ру") на пике выросли примерно на 9 и 34 процента соответственно", - заключила она.