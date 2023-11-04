Британия просит Иран повлиять на ХАМАС ради деэскалации

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверели призвал Иран использовать свое влияние на радикальную группировку ХАМАС, чтобы предотвратить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как следует из текста, Клеверли накануне провел разговор с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном, в котором заявил, что Тегеран "несет ответственность" за действия ХАМАС и "Хезболлы", которых он поддерживает на протяжении многих лет.

Клеверли также заявил о неприемлемости угроз в адрес населения Великобритании. Министр подчеркнул, что они должны прекратиться.