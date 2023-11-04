Майя Санду призвала ЕС открыть переговоры для вступления Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду призвала правительства стран-участниц Европейского союза (ЕС) открыть переговоры с республикой для членства в объединении. На встрече с главами комиссий по делам ЕС и комиссий по иностранным делам стран Евросоюза она заявила, что Кишинев хочет быть "по-настоящему независимым", сообщает Radio Moldova, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы выбираем быть свободными. Призываем все правительства Евросоюза поддержать наш выбор и открытие переговоров с Республикой Молдова, поддержать нашу борьбу за то, чтобы быть по-настоящему независимыми и наше стремление стать частью европейской семьи", - заявила Санду.