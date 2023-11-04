https://news.day.az/world/1612158.html Блинкен встретился с главами МИД арабских стран в Иордании – ФОТО
Блинкен встретился с главами МИД арабских стран в Иордании – ФОТО
В Иордании проходит встреча с участием министров иностранных дел арабских стран и госсекретаря США Энтони Блинкена.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба МИД Египта.
Сообщается, что в настоящее время в столице Иордании Аммане проходит встреча с участием министров иностранных дел Египта, Иордании, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара, секретаря Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины и госсекретаря США.
Министры иностранных дел обсуждают продолжающуюся войну между Израилем и ХАМАС и ситуацию в секторе Газа.
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