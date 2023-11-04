Блинкен встретился с главами МИД арабских стран в Иордании

В Иордании проходит встреча с участием министров иностранных дел арабских стран и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба МИД Египта.

Сообщается, что в настоящее время в столице Иордании Аммане проходит встреча с участием министров иностранных дел Египта, Иордании, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара, секретаря Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины и госсекретаря США.

Министры иностранных дел обсуждают продолжающуюся войну между Израилем и ХАМАС и ситуацию в секторе Газа.