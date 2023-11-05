В США ожидают изменения тактики Израиля в войне с ХАМАС

В США в ближайшие дни ожидают нового этапа в войне Израиля с палестинской группировкой ХАМАС, в ходе которого израильская армия уменьшит масштабы своей воздушной кампании и сосредоточится на более тактических наземных операциях. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Чиновник заявил, что гуманитарная помощь продолжает поступать в Газу, поэтому американская администрация ожидает, что в воздушной кампании Израиля будут наблюдаться "уменьшение того, что мы видели", а также "больше тактического внимания на земле". В Штатах также ждут кампании, направленной на расчистку обширной сети подземных туннельных комплексов, из которых действует ХАМАС.

По его словам, администрация Джо Байдена была "очень прямолинейной... в отношении решений военного времени, а также была обдуманной и задавала трудные вопросы" в дискуссиях с Израилем, даже несмотря на то, что израильские военные вызвали международную критику в связи с нападением на лагерь беженцев Джабалия в северной части сектора Газа.

Отвечая на вопрос, когда администрация Байдена может почувствовать себя вынужденной призвать к прекращению огня, высокопоставленный представитель администрации президента США ответил, что, учитывая масштаб и характер нападений ХАМАС на Израиль 7 октября, прекращение огня не является целесообразным.

Он добавил, что США активно призывают Израиль к введению гуманитарных пауз и подчеркивают, что, хотя он имеет право защищать себя, он должен придерживаться международных гуманитарных законов.