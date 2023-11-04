https://news.day.az/world/1612162.html Турция отозвала посла из Израиля
Турция отозвала посла из Израиля
Турецкий посол отозван из Израиля для консультаций, сообщили журналистам в МИД республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В связи с разворачивающейся гуманитарной трагедией в секторе Газа, вызванной продолжающимися атаками Израиля на мирное население, и отказом Израиля от призывов к прекращению огня и беспрепятственному поступлению гуманитарной помощи было принято решение отозвать нашего посла в Тель-Авиве Шакира Озкана Торунлара в Анкару для консультаций", - отметили в министерстве.
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