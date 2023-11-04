Турция отозвала посла из Израиля

Турецкий посол отозван из Израиля для консультаций, сообщили журналистам в МИД республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В связи с разворачивающейся гуманитарной трагедией в секторе Газа, вызванной продолжающимися атаками Израиля на мирное население, и отказом Израиля от призывов к прекращению огня и беспрепятственному поступлению гуманитарной помощи было принято решение отозвать нашего посла в Тель-Авиве Шакира Озкана Торунлара в Анкару для консультаций", - отметили в министерстве.