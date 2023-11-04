https://news.day.az/world/1612169.html «Хезболла» поразила израильские объекты тяжелыми ракетами
«Хезболла» поразила израильские объекты тяжелыми ракетами
"Хезболла" впервые поразила израильские объекты тяжелыми ракетами.
Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство IRNA.
Позже "Хезболла" сообщила в своем заявлении, что ряд израильских позиций подвергся атакам с применением ракет и соответствующего оружия.
В результате уничтожены технические средства Израиля, есть жертвы среди израильских военных.
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