«Хезболла» поразила израильские объекты тяжелыми ракетами

"Хезболла" впервые поразила израильские объекты тяжелыми ракетами.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство IRNA.

Позже "Хезболла" сообщила в своем заявлении, что ряд израильских позиций подвергся атакам с применением ракет и соответствующего оружия.

В результате уничтожены технические средства Израиля, есть жертвы среди израильских военных.