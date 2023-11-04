Хакан Фидан и Энтони Блинкен обсудят Ближний Восток

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен проведут встречу в Анкаре 6 ноября для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил корреспондент ТАСС дипломатический источник, передает Day.Az.

"Блинкен, как ожидается, приедет в воскресенье вечером. В понедельник с ним проведет переговоры господин министр Фидан. Они будут обсуждать развитие ситуации в секторе Газа", - подчеркнул собеседник агентства.