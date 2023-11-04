Опрос показал страх американцев перед войной с ХАМАС

Более 80% американцев обеспокоены фактом, что Соединенные Штаты могут быть втянуты в противостояние между Израилем и ХАМАС на территории сектора Газа. Это следует из данных опроса, проведенного исследовательской службой Университета Куиннипэк (Quinnipiac University Poll), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Опрос показал, что 84% опрошенных были "очень обеспокоены" или "в некоторой степени обеспокоены" возможностью вовлечения Вашингтона в конфликт.

Исходя из политических предпочтений, республиканцы (52%) высказали большую обеспокоенность, чем демократы (30%).

"Американские избиратели, наблюдающие за тем, как котел на Ближнем Востоке достигает яростной точки кипения, опасаются, что война, которая до сих пор ограничивалась Израилем и сектором Газа, распространится и охватит войска США", - заявил аналитик компании Тим Маллой.