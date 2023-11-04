Узбекистан увеличит объем импорта нефти из России

В 2024 году Узбекистан увеличит импорт нефти из России. Об этом говорится в Telegram-канале узбекистанского министерства энергетики, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Власти страны намерены увеличить объемов поставок нефтяного сырья из РФ через территорию Республики Казахстан до одного миллиона тонн. "Это закреплено соответствующим трехсторонним документом, подписанным 4 ноября 2023 года в Москве", - отметили авторы сообщения.

Документ был подписан первым заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным, первым заместителем министра энергетики Республики Узбекистан Азимом Ахмедхаджаевым и вице-министром энергетики Республики Казахстан Ерланом Аккенженовым.