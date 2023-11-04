Турция стала ключевой страной в решении проблем.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава государства отметил, что практически все кризисы, находящиеся на мировой повестке дня, происходят в регионе, где находится Турция.

"До сих пор нашим самым большим достижением было то, что мы не позволили пламени нестабильности проникнуть в Турцию. Напротив, благодаря нашей сбалансированной, принципиальной и хладнокровной политике Турция стала ключевой страной в урегулировании кризисов. Мы всегда отстаивали справедливость, защищали мир, права и свободы человека. Мы мобилизуем все возможности, которые имеем, чтобы остановить кровопролитие, где бы это не происходило", - сказал Эрдоган, добавив, что Турция и впредь будет занимать такую позицию.