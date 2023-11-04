Турция закрыла Дарданеллы для транзита судов

Турецкие власти приняли решение закрыть транзит судов через пролив Дарданеллы в обе стороны из-за плохих погодных условий.

Как передает Day.Az, об этом в субботу сообщило генеральное управление береговой охраны Турции.

"В связи с плохими погодными условиями пролив Дарданеллы закрыт с 15:00 для транзита судов в обе стороны", - отметили в пресс-службе ведомства.