https://news.day.az/world/1612235.html Турция закрыла Дарданеллы для транзита судов
Турция закрыла Дарданеллы для транзита судов
Турецкие власти приняли решение закрыть транзит судов через пролив Дарданеллы в обе стороны из-за плохих погодных условий.
Как передает Day.Az, об этом в субботу сообщило генеральное управление береговой охраны Турции.
"В связи с плохими погодными условиями пролив Дарданеллы закрыт с 15:00 для транзита судов в обе стороны", - отметили в пресс-службе ведомства.
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