«Хезболла» выпустила по Израилю новую мощную ракету

Ливанское движение "Хезболла" при атаках по Израилю использовало мощную ракету, которая раньше не применялась в боевых действиях.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванный ливанский источник.

По словам собеседника агентства, выпущенная новая ракета поразила позицию Израиля по другую сторону границы от деревень Айта аль-Шааб и Рмейш на юге Ливана около границы с Израилем.