ХАМАС возложил ответственность на Байдена за атаки на жителей Газы

Боевики палестинского движения ХАМАС возложили ответственность на американского президента Джо Байдена за атаки ЦАХАЛ на мирных граждан сектора Газа. Об этом заявил один из лидеров движения Усама Хамдан.

"Мы возлагаем на Соединенные Штаты, их президента личную ответственность за нападения израильских сил на мирное население в секторе Газа", - приводит его слова издание IRNA.

Также он выступил с призывом оказать давление на Вашингтон, чтобы можно было остановить агрессию против народа Палестины.

Хамдан также отметил, что Израиль в общей сложности нанес удары по 105 медицинским учреждениям. Пять больниц Палестины выведены из строя после ударов Израиля.