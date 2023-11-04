Министр обороны Израиля пообещал уничтожить лидера ХАМАС

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что страна найдет и уничтожит главу палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхью Синвара. Об этом он заявил на пресс-конференции в субботу, 4 ноября, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"После войны в Газе больше не будет ХАМАС - и не будет угрозы безопасности Израиля со стороны сектора Газа. У нас будет полная свобода действий в секторе Газа, и мы сделаем все, что захотим", - сказал глава ведомства.