https://news.day.az/world/1612247.html Министр обороны Израиля пообещал уничтожить лидера ХАМАС
Министр обороны Израиля пообещал уничтожить лидера ХАМАС
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что страна найдет и уничтожит главу палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхью Синвара. Об этом он заявил на пресс-конференции в субботу, 4 ноября, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
"После войны в Газе больше не будет ХАМАС - и не будет угрозы безопасности Израиля со стороны сектора Газа. У нас будет полная свобода действий в секторе Газа, и мы сделаем все, что захотим", - сказал глава ведомства.
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