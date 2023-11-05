Новый случай антисемитизма во Франции

Неизвестный ранил ножом исповедующую иудаизм жительницу Лиона. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на BFMTV.

Стало известно, что женщина открыла дверь неизвестному, который был одет во все черное. Он дважды ударил ее ножом в живот и убежал. Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции обнаружили на двери дома нарисованную свастику. Теперь злоумышленника разыскивают.

По данным телеканала, здоровью пострадавшей ничего не угрожает, однако в ее больничной палате дежурит полиция.