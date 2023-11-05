Соперник Эрдогана уступил место лидера главной оппозиционной партии Турции

Бывший кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу уступил место лидера главной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП). Об этом пишет Hurriyet, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе голосования на партийном съезде в Анкаре Кылычдароглу не смог заручиться необходимой поддержкой. Новым лидером оппозиционной силы стал депутат парламента от провинции Маниса Озгюр Озель, который стал восьмым по счету лидером партии.

Кылычдароглу, который был соперником действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана на последних президентских выборах, возглавлял НРП более 13 лет. Партия была образована первым президентом Турции Мустафой Кемалем Ататюрком в 1923 году и является второй сильнейшей политической силой в стране после правящей Партии справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет президент Эрдоган.