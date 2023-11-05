Байден о прогрессе в вопросе обеспечения гуманитарной паузы в Газе

Президент США Джо Байден заявил о прогрессе в вопросе обеспечения гуманитарной паузы в секторе Газа. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома, который сопровождает главу государства, находящегося в штате Делавэр, где тот обычно проводит выходные, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Байдена спросили, есть ли прогресс в обеспечении гуманитарной паузы в палестинском анклаве. "Да", - сказал он и поднял большой палец вверх.

Как заявил в субботу на пресс-конференции в Аммане госсекретарь Энтони Блинкен, США убеждены в том, что гуманитарные паузы в ходе военных операций в секторе Газа могут пойти на пользу не только мирным палестинцам, но и Израилю. По его словам, такого рода "паузы могут быть жизненно важным механизмом для защиты мирных граждан, доставки помощи, вывода иностранцев, одновременно помогая Израилю достичь его цели, заключающейся в нанесении поражения [радикальному палестинскому движению] ХАМАС".