ВВС Турции нанесли удары по объектам курдов

Военно-воздушные силы Турции поразили 15 целей Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом сообщило турецкое министерство национальной обороны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"ВВС поразили 15 целей террористической сепаратистской организации в регионе Хакурк на севере Ирака 4 ноября в 19:30", - говорится в заявлении ведомства.

Вооруженные силы Турции периодически проводят операции и наносят точечные удары в Ираке по объектам, где расположены лагеря, укрытия, командные пункты и склады с оружием РПК. Такие трансграничные операции санкционирует парламент, который на протяжении последних лет продлевает соответствующий мандат, выдаваемый военным сроком на год. Багдад в свою очередь осуждает действия Анкары, называя их нарушением суверенитета Ирака.