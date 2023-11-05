ХАМАС выпустит иностранцев...

Радикальное палестинское движение ХАМАС перестанет препятствовать выезду иностранцев из сектора Газа, когда Израиль гарантирует, что автомобили скорой помощи доберутся до контрольно-пропускного пункта "Рафах". Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, такое требование появилось после того, как Израиль подтвердил удар по колонне машин скорой помощи, направлявшейся с ранеными к КПП "Рафах" на границе с Египтом.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что потрясен известием об этой атаке.

Израильские силы 3 ноября атаковали территорию, прилегающую к центральной больнице "Аш-Шифа" административного центра сектора Газа. Удары были нанесены по автоколонне, а затем по участку рядом со входом в больницу, где в тот момент также находилось несколько машин скорой помощи.

Гутерриш в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта ранее призвал помнить, что нормы международного гуманитарного права нельзя выбирать как блюда из меню, им необходимо следовать в обязательном порядке.