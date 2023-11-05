Армия Израиля отрезала Газу с юга и продвинулась вглубь анклава

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продвинулась примерно на четыре мили вглубь сектора Газа с северо-запада и с востока южнее города Газа, сам город фактически отрезан военными Израиля от остальной части сектора. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на спутниковый снимок американской компании Planet Labs, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно опубликованному снимку, израильские танки и бронетехника, как предполагается, достигли района около лагеря беженцев Аль-Шати.

В то же время, как показано на снимке, войска ЦАХАЛ, двигавшиеся с востока южнее Газы, также продвинулись на расстояние около четырех миль вглубь анклава, фактически отрезав город с юга.