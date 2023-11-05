В Британии могут ввести высший уровень террористической угрозы

В Великобритании могут повысить уровень террористической угрозы до максимального на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Возможность повысить уровень террористической угрозы рассматривает британская служба контрразведки MI5, пишет издание Politico, ссылаясь на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Чиновники обдумывают, повысить ли правительственный уровень террористической угрозы до "критического", максимального состояния бдительности", - сказано в сообщении.

По данным издания, для это потребуется поднять уровень угрозы на два пункта с текущего "существенного", который объявили в 2019 году. Последний раз "критический" уровень вводили в 2017 году после взрыва в метро Лондона.