В европейской стране перезапустили угольную электростанцию из-за холодов

Германия перезапустила законсервированную угольную электростанцию. Власти решили вернуться к использованию "грязного" топлива перед наступлением холодов, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Работу блока F электростанции в Яншвальде на востоке Германии возобновили 15 октября. Установка простаивала почти пять лет, прежде чем в правительстве решили перезапустить добычу электричества, чтобы ослабить потенциальную нагрузку на энергосеть.

Как отмечают источники издания, увеличить использование угля пришлось, чтобы помочь сэкономить природный газ, предотвратить перебои с поставками энергии в отопительный сезон и сдержать рост цен для потребителей в отопительный сезон. При этом неделей ранее министр экономики Роберт Хабек в интервью ARD обещал, что правительство не будет возобновлять работу старых резервных электростанций зимой 2024-2025 годов.

По оценке экспертов, решение бундестага перезапустить угольные ТЭС осложнит достижение климатических целей страны, включая полный отказ от угольной генерации к 2030 году. Согласно данным Федерального агентства по охране окружающей среды, к концу 2022 года объемы выбросов вредных веществ увеличились до 250 миллионов тонн, хотя несколько лет назад находились на уровне в 209 миллионов.