Европейцам придется больше тратить на воду

К концу десятилетия счета за воду для англичан и жителей Уэльса в среднем вырастут на 35 процентов. Причина прогнозируемого роста коммунальных платежей в том, что британские поставщики планируют нарастить инвестиции в расширение и ремонт своих сетей, пишет отраслевая организация WaterUK, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

До 2030 года на ремонтные работы планируется потратить 96 миллиардов фунтов стерлингов. К концу десятилетия число протечек намечено сократить на четверть. Кроме того, впервые с 1991 года в Великобритании построят десять новых водохранилищ.

Повышение коммунальных платежей, средства из которых пойдут на финансирование этих работ, должно быть одобрено британской службой контроля за водоснабжением Ofwat. Программы расходов каждой единой британской компании будут тщательно изучены регулятором под надзором министра окружающей среды Терезы Коффи. План финансирования будет утвержден Ofwat в декабре 2024 года, а изменения в счетах вступят в силу с апреля.

В 2023 году растущие долги крупнейших британских операторов в сфере водоснабжения отодвинули планируемые сроки по очистке водных путей в стране. В то же время и повышение тарифов не будет с радостью воспринято населением, переживающим возникший кризис стоимости жизни.

В WaterUK добавили, что средний годовой счет британских граждан в 2029/2030 финансовом году вырастет до 575 фунтов стерлингов с 425 фунтов стерлингов. Но также и пообещали, что число домов, которые имеют право на получение финансовой поддержки по своим счетам, будет удвоено.