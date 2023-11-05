Цены в США снова выросли

Базовый индекс потребительских цен, исключающий расходы на продукты питания и энергоносители, растет в США второй месяц подряд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков американского Федерального бюро статистики труда (The Bureau of Labor Statistics, BLS), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По итогам сентября показатель увеличился на 0,3 процента после аналогичного августовского прироста. В годовом выражении базовая инфляция к концу первого месяца осени выросла на 4,1 процента против 4,3 процента в конце лета. На динамику оказал воздействие ряд факторов, включая резкий скачок цен на недвижимость, а также повышение стоимости развлекательных услуг и подорожание продуктов автострахования. В то же время общий индекс потребительских цен по итогам сентября вырос на 0,4 процента на фоне наращивания расходов на энергоносители, уточнили эксперты.

Устойчивое положение американского рынка труда поддержало внутренний спрос на товары и услуги на стабильном уровне, что в обозримой перспективе рискует сохранить ценовое давление выше целевого показателя, установленного Федеральной резервной системой (ФРС) США на уровне двух процентов. На этом фоне аналитики допустили сохранение тренда на ужесточение денежно-кредитной политики со стороны руководства ФРС. "Мы видим значительные риски еще одного повышения ставок, которые рынок, вероятно, недооценивает", - заключили эксперты из Bloomberg Economics.

О перманентном сохранении инфляционных рисков в США ранее предупреждала главный экономист компании ADP Нела Ричардсон. Подобные угрозы будут обусловлены структурными изменениями на американском рынке труда в связи с усиливающейся динамикой старения населения. На фоне высокой волатильности потребительских цен руководству ФРС будет труднее поддерживать темпы экономического роста при помощи возврата "к нулевым или близким к предельно низким процентным ставкам".