https://news.day.az/world/1612281.html Американский авианосец прибыл на Ближний Восток
Американский авианосец прибыл на Ближний Восток
Авианосец Dwight Eisenhower прибыл в зону ответственности Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США на Ближнем Востоке, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Ударная группа авианосца Dwight Eisenhowerприбыла на Ближний Восток в зону ответственности СЕНТКОМ в рамках усиления регионального присутствия", - говорится в сообщении командования в социальной сети X (ранее Twitter).
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