Американский авианосец прибыл на Ближний Восток

Авианосец Dwight Eisenhower прибыл в зону ответственности Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США на Ближнем Востоке, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ударная группа авианосца Dwight Eisenhowerприбыла на Ближний Восток в зону ответственности СЕНТКОМ в рамках усиления регионального присутствия", - говорится в сообщении командования в социальной сети X (ранее Twitter).