Проливные дожди вызвали наводнение в Турции,

Проливные дожди стали причиной гибели людей в Турции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкий телеканал NTV, в результате наводнения, вызванного проливными дождями, начавшегося в полночь в населенном пункте Багарасы района Соке провинции Айдын и его окрестностях, утонули два человека.

Поиски двух пропавших без вести лиц продолжаются.