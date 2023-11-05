https://news.day.az/world/1612286.html Проливные дожди вызвали наводнение в Турции, есть погибшие
Проливные дожди вызвали наводнение в Турции, есть погибшие
Проливные дожди стали причиной гибели людей в Турции.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкий телеканал NTV, в результате наводнения, вызванного проливными дождями, начавшегося в полночь в населенном пункте Багарасы района Соке провинции Айдын и его окрестностях, утонули два человека.
Поиски двух пропавших без вести лиц продолжаются.
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