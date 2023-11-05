Россия отправила гуманитарную помощь жителям сектор Газа

Россия отправила в Египет третью партию гуманитарной помощи для жителей сектора Газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в МЧС России.

Отмечается, что два специальных самолета МЧС России доставят 60 тонн гуманитарного груза для жителей сектора Газа.

"Самолет Ил-76 МЧС вылетел из международного аэропорта Грозного в Арабскую Республику Египет," - говорится в сообщении.

Гуманитарная помощь включает продукты питания, матрасы, подушки и средства личной гигиены.