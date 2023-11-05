https://news.day.az/world/1612295.html Россия отправила гуманитарную помощь жителям сектор Газа
Россия отправила гуманитарную помощь жителям сектор Газа
Россия отправила в Египет третью партию гуманитарной помощи для жителей сектора Газа.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в МЧС России.
Отмечается, что два специальных самолета МЧС России доставят 60 тонн гуманитарного груза для жителей сектора Газа.
"Самолет Ил-76 МЧС вылетел из международного аэропорта Грозного в Арабскую Республику Египет," - говорится в сообщении.
Гуманитарная помощь включает продукты питания, матрасы, подушки и средства личной гигиены.
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