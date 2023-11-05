Число погибших из-за землетрясения в Непале возросло до 157

Число жертв сильного землетрясения, которое произошло в Непале вечером 3 ноября, достигло 157 человек. Еще 197 - пострадали, передает Nepal News со ссылкой на данные правоохранительных органов страны, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Заместитель суперинтенданта вооруженной полиции Непала Шайлендра Тапа сообщил, что число погибших достигло 105 человек в Джаджаркоте и 52 в Рукум-Пасхиме", - говорится в сообщении.

По информации портала, раненых перевозят в крупные города страны на вертолетах армии. В пострадавших районах работают более полутора тысяч спасателей.