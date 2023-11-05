Европа резко увеличила импорт российского СПГ

Несмотря на отказ Евросоюза от сжиженного газа из России - импорт этого вида топлива достиг рекордных объемов. Самыми крупными покупателями стали Испания и Бельгия. Поставки в эти страны по сравнению прошлым годом, выросли на 50% .

В числе крупнейших импортеров также Франция. По данным аналитиков, сейчас Россия - второй по величине поставщик сжиженного газа в Евросоюз. Возросшие поставки эксперты объясняют преимуществами при импорте топлива.

Ведь не все страны Европы имеют выход к морю, а также оборудование, чтобы сделать газ пригодным для использования. Кроме того, альтернативные поставщики, на которых Евросоюз возлагал большие надежды, не вполне сумели их оправдать.