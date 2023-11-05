https://news.day.az/world/1612312.html Армия Израиля запустила ракету-перехватчик в сторону Ливана
Армия Израиля запустила ракету-перехватчик в сторону Ливана
Ракета-перехватчик была запущена в сторону подозрительной цели, перелетевшей границу из Ливана в Израиль. Об этом сообщила израильская армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Ракета-перехватчик была запущена в сторону подозрительной цели, которая пересекла границу из Ливана в Израиль", - говорится в заявлении.
В пресс-службе отметили, что ракета-перехватчик была запущена "после срабатывания сирен на севере Израиля". Ранее военные проинформировали о том, что сигналы ПВО сработали в северных районах еврейского государства.
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