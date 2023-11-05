Холдинг Баффета потерял миллиарды

Холдинг миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway за третий квартал 2023 года потерял 12,8 миллиарда долларов. За аналогичный период прошлого года убыток составил 2,8 миллиарда долларов, говорится в финансовой отчетности компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что большая часть потерь остается нереализованной, так как холдинг сохранил основную часть своих акций с крупным пакетом ценных бумаг компании Apple. Стоимость пакета акций Apple Berkshire Hathaway за квартал снизилась на 20,8 миллиарда долларов. Однако объем наличных средств компании за третий квартал 2023 года достиг рекордных 157,2 миллиарда долларов.