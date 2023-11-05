Рейтинг правительства Японии упал до рекордно низкого уровня

Правительство Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой теряет поддержку населения страны, пишет Kyodo. По опросу агентства, позитивно относятся к кабмину лишь 28,3% японцев, а негативно - 56,7% респондентов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечает Kyodo, это самый низкий рейтинг правительства за все премьерство Кисиды, которое стартовало два года назад. Агентство добавляет, что прошлый рекордно низкий уровень одобрения был зафиксирован в октябре 2023 года и составил 32,3%.

"При этом в новом опросе более 60% респондентов не удовлетворены снижением подоходного налога, недавно объявленным в рамках его пакета экономических стимулов [речь идет о единоразовом сокращении подоходного налога в качестве ответной меры на рост цен внутри страны]", - подчеркивается в материале.