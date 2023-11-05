В Египте подтвердили приостановку эвакуации из Газы через КПП "Рафах"

Эвакуация пострадавших жителей и владельцев иностранных паспортов из сектора Газа через КПП "Рафах" в Египет приостановлена с 4 ноября. Эту информации подтвердили агентству Reuters источники в службе безопасности Египта и египетские медики, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Эвакуацию приостановили после того, как Израиль в пятницу атаковал машину скорой помощи в Газе", - говорится в публикации.

3 ноября израильская армия нанесла удар по машине скорой помощи, которую, по информации Израиля, использовали сторонники палестинского движения ХАМАС. По данным израильской стороны, в результате этого было уничтожено несколько радикалов.