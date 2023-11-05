Израильские силовики сообщили о ликвидации террориста "ИГ"

Израильские силовики застрелили боевика террористической группировки "Исламское государство" в ходе рейда в деревне Абу-Дис на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня утром в ходе совместной операции в деревне Абу-Дис, проведенной силами ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля - прим. ТАСС) и полиции Иерусалима под руководством Службы общей безопасности Израиля, террорист Набиль Халабия был убит в перестрелке с силовиками. Халабия - боевик "ИГ", ранее находившийся в [израильской] тюрьме за террористическую деятельность", - говорится в заявлении.