Огненный смерч пронесся по сельской местности в Австралии

По сельской местности в Австралии пронесся огненный смерч или, как его еще называют, "файрнадо". Кадры в своем Telegram-канале опубликовал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Уточним, что смерч пронесся по сельской местности в городе Теннант-Крик, который находится в Северной территории Австралии.

На кадрах видно, что столб дыма от огня, уходящий в небо, крутится, как торнадо.

Леус напомнил, что 27 октября этот район опустошили многочисленные лесные пожары.