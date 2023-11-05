https://news.day.az/world/1612334.html Огненный смерч пронесся по сельской местности в Австралии - ВИДЕО
Огненный смерч пронесся по сельской местности в Австралии - ВИДЕО
По сельской местности в Австралии пронесся огненный смерч или, как его еще называют, "файрнадо". Кадры в своем Telegram-канале опубликовал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
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