Огненный смерч пронесся по сельской местности в Австралии

Уточним, что смерч пронесся по сельской местности в городе Теннант-Крик, который находится в Северной территории Австралии.

На кадрах видно, что столб дыма от огня, уходящий в небо, крутится, как торнадо.

Леус напомнил, что 27 октября этот район опустошили многочисленные лесные пожары.