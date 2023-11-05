Масштабная операция против террористических группировок в Турции

В Турции проведена масштабная операция против сепаратистских террористических группировок.

Как передает Day.Az, об этом в соцсетях написал министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Сообщается, что 18,5 тысяч сотрудников жандармерии приняли участие в операции "Герои", проходившей одновременно в восьми провинциях Турции.

В результате операции была разрушена 21 пещера и укрытие, использовавшиеся террористами в зимние месяцы.