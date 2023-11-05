https://news.day.az/world/1612344.html Масштабная операция против террористических группировок в Турции
Масштабная операция против террористических группировок в Турции
В Турции проведена масштабная операция против сепаратистских террористических группировок.
Как передает Day.Az, об этом в соцсетях написал министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
Сообщается, что 18,5 тысяч сотрудников жандармерии приняли участие в операции "Герои", проходившей одновременно в восьми провинциях Турции.
В результате операции была разрушена 21 пещера и укрытие, использовавшиеся террористами в зимние месяцы.
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