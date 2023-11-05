https://news.day.az/world/1612350.html В Минобороны Ирана пригрозили США
В Минобороны Ирана пригрозили США
Министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани пригрозил США, что по ним будет нанесен "серьезный удар", если Вашингтон не прекратит войну и не установит режим прекращения огня в секторе Газа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Он посоветовал американцам немедленно прекратить палестино-израильскую войну и обеспечить прекращение огня. В ином случае США "получат серьезный удар", добавил Аштиани.
До этого стало известно, что разведка США предполагает, что Иран готовится ответить на военные действия Израиля в секторе Газа, не вступая при этом в полномасштабный конфликт.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре