В Минобороны Ирана пригрозили США

Министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани пригрозил США, что по ним будет нанесен "серьезный удар", если Вашингтон не прекратит войну и не установит режим прекращения огня в секторе Газа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он посоветовал американцам немедленно прекратить палестино-израильскую войну и обеспечить прекращение огня. В ином случае США "получат серьезный удар", добавил Аштиани.

До этого стало известно, что разведка США предполагает, что Иран готовится ответить на военные действия Израиля в секторе Газа, не вступая при этом в полномасштабный конфликт.