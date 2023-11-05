Вооруженный мужчина в аэропорту Гамбурга покинул машину и сдался

Девочка, взятая в заложники своим 35-летним отцом и находившаяся вместе с ним в автомобиле, прорвавшимся на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Гамбурга, освобождена.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации полиции Гамбурга в социальной сети X.

Отмечено, что подозреваемый вышел из машины вместе с дочерью и добровольно сдался полиции.