Нетаньяху вновь отверг прекращение огня в Газе

Израиль не пойдет на временное прекращение огня в секторе Газа без предварительного освобождения всех удерживаемых там заложников.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, эту позицию подтвердил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с военнослужащими ВВС страны.

Общаясь с военными летчиками, он выразил мнение, что противники Израиля ошиблись в своих расчетах, полагая, что израильтяне разобщены и не смогут сплотиться в решающий момент. "Мы ответили вместе и теперь бьемся плечом к плечу", - сказал премьер, чьи высказывания распространила правительственная пресс-служба.

"Хочу также, чтобы вы знали, что есть одна вещь, которую мы не сделаем: не будет прекращения огня без возвращения заложников. Это должно быть полностью исключено из нашего лексикона. Мы говорим это нашим друзьям и нашим врагам. Мы просто продолжим, пока не разобьем их. У нас нет альтернативы. Думаю, мы все это понимаем сегодня", - указал Нетаньяху.

Ранее в свете заявлений, в том числе со стороны США, о необходимости установления "гуманитарных пауз" для помощи населению сектора Газа премьер уже заявлял, что Израиль не согласится на прекращение огня, если не будут освобождены находящиеся в анклаве заложники.