Израильские военные заняли позиции на побережье сектора Газа

Израильские военные в ходе операции против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа достигли побережья приморского анклава и закрепились там.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В рамках расширения сухопутных операций за последнюю неделю 36-я дивизия [Армии обороны Израиля] действовала в северной части сектора Газа и достигла позиций вдоль побережья Газы", - говорится в сообщении.