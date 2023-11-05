https://news.day.az/world/1612386.html Израильские военные заняли позиции на побережье сектора Газа
Израильские военные заняли позиции на побережье сектора Газа
Израильские военные в ходе операции против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа достигли побережья приморского анклава и закрепились там.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"В рамках расширения сухопутных операций за последнюю неделю 36-я дивизия [Армии обороны Израиля] действовала в северной части сектора Газа и достигла позиций вдоль побережья Газы", - говорится в сообщении.
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