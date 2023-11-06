https://news.day.az/world/1612392.html Блинкен в Турции
Блинкен в Турции
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Анкару для встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, передает Day.Az.
В аэропорту Эсенбога Блинкена встречали посол США в Анкаре Джеффри Флейк, генеральный директор по двусторонним политическим отношениям управления Северной и Южной Америки министерства иностранных дел посол Япрак Балкан, заместитель губернатора Анкары Намык Кемаль Назлы и многие другие официальные лица.
6 ноября в ходе переговоров между Хаканом Фиданом и Энтони Блинкеном будет обсуждаться ситуация в секторе Газа, региональные проблемы и двусторонние отношения.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре