Блинкен в Турции

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Анкару для встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, передает Day.Az.

В аэропорту Эсенбога Блинкена встречали посол США в Анкаре Джеффри Флейк, генеральный директор по двусторонним политическим отношениям управления Северной и Южной Америки министерства иностранных дел посол Япрак Балкан, заместитель губернатора Анкары Намык Кемаль Назлы и многие другие официальные лица.

6 ноября в ходе переговоров между Хаканом Фиданом и Энтони Блинкеном будет обсуждаться ситуация в секторе Газа, региональные проблемы и двусторонние отношения.