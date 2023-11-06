В секторе Газа погибли десятки сотрудников ООН

В секторе Газа погибли 79 сотрудников ООН с начала обострения конфликта между палестинской группировкой ХАМАС и Израилем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР).

"Всего 79 работников БАПОР убиты и как минимум 24 ранены с 7 октября", - говорится в пресс-релизе агентства.

Отмечается, что за прошедшие 48 часов погибли пятеро сотрудников БАПОР.

В агентстве также сообщили, что в настоящее время нет возможности связаться с большинством сотрудников БАПОР из-за отключения связи в Газе.

"Прямо сейчас в секторе Газа отключена связь. БАПОР не может связаться с подавляющим большинством членов нашей команды", - говорится в сообщении агентства ООН в соцсети X.

По его данным, это третье отключение связи в анклаве за 10 дней.

"Жители Газы полностью отрезаны от своих близких и всего мира", - добавили в БАПОР.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами этой атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС. Ее жертвами стали свыше 9 тыс. человек.