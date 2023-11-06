Израиль заявил о готовности в любой момент перейти в наступление

Израильские военные готовы в любой момент перейти к наступательным действиям на северной границе страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви.

Это заявление он сделал во время поездки в штаб Северного командования, где пообщался с военными, сообщила армейская пресс-служба. Высказывания начальника Генштаба прозвучали в свете продолжающихся обстрелов израильской территории со стороны Ливана.

"Мы готовы в любой момент перейти в атаку на севере, мы понимаем, что это может произойти, и мы верим вам, что оборона здесь крепка", - заявил Халеви, обращаясь к военным, несущим службу на севере страны.