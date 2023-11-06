США и Израиль обсуждают практические вопросы о гуманитарных паузах в Газе

Должностные лица США и Израиля проводят консультации по практическим вопросам, касающимся возможного обеспечения гуманитарных пауз в ходе военных операций в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Багдаде.

"Израиль затронул важные вопросы о том, как делались бы гуманитарные паузы. Нам нужно ответить на эти вопросы. Мы работаем как раз над этим. На самом деле мы договорились, что наши сотрудники встретятся, чтобы проработать подробности, в том числе практические вопросы, относительно данных пауз, и именно это они и делают, в том числе сегодня", - сказал он.

Как полагает госсекретарь США, важно, чтобы "пауза содействовала выполнению ряда задач", в том числе освобождению заложников, которых удерживает радикальное движение ХАМАС. "Мы - США, Израиль и все страны, чьи граждане удерживаются ХАМАС, - все более сосредоточены на том, чтобы вернуть их домой", - сказал он. Блинкен отметил, что такая пауза могла бы позволить нарастить гуманитарную помощь жителям сектора Газа.

Президент США Джо Байден в субботу заявил о прогрессе в обеспечении гуманитарной паузы в секторе Газа. Он ответил утвердительно на вопрос о том, если ли подвижки на этом направлении.